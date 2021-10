Le Forum digital fête ses 5 ans [Publireportage]

Vous avez un projet d'entreprise, vous êtes travailleur indépendant, étudiant, à la recherche de projets et de contacts dans le secteur du numérique, ou simplement curieux...? Venez découvrir le Forum digital, ses jeunes entreprises innovantes, ses animations et son espace de coworking les 22, 23 et 24 mai 2017 à Colombelles. (Plan d'accès).

Toutes les animations proposées dans le cadre des 5 ans du Forum digital sont gratuites. Cependant l'inscription est obligatoire. Posez vos questions et inscrivez-vous auprès de Larissa Lemaire [larissa.lemaire@caendev.fr] - 02 31 46 74 54

Au programme :

- Free Coworking Days, du 22 au 24 mai de 9h à 18h

Venez découvrir l'espace de coworking, travailler au sein de cet espace partagé et rencontrer la communauté des coworkers du Forum digital. Cet open space de 80m², équipé d'une connexion wifi ou filaire et de postes de travail indépendants, rassemble des professionnels aux profils variés. Cette mixité forme la richesse du coworking. Echanges, partage d'expérience et rencontres sont au rendez-vous.

- École Brassart, Club Agile et Coding School, lundi 22 mai de 10h à 17h

10h à 12h : Performance artistique réalisée par les élèves de l'école Brassart. Venez vivre cette séance de créativité durant laquelle l'espace de coworking sera le terrain de jeux des futurs designers.

14h à 17h30 : Comprendre et pratiquer la méthode Agile avec le Club Agile de Caen (jeux collaboratifs et de créativité).

14h à 17h : Apprendre et tester le codage informatique avec la Coding School.

- Conférences " Entrepreneuriat " et showroom interactif, mardi 23 de 10h à 17h

10h à 17 : Toute une journée de conférences dédiées aux questions à se poser lorsque démarre l'aventure de l'entrepreneuriat : levée de fonds, stratégie, marché, communication & marketing ...

14h à 17 : Showroom interactif à la découverte de l'impression 3D, de la vidéo 306° et de l'exergaming

Vous recherchez des bureaux à louer pour installer votre entreprise ?

De nombreuses pépinières d'entreprises existent sur le territoire de Caen la mer. Vos prochains bureaux vous y attendent ! Contactez Caen Normandie Développement pour connaitre les modalités d'entrées en pépinières.

Contact : 02 14 61 01 60 / contact@caendev.fr

A LIRE AUSSI.

Incubateurs en Normandie : quand les start-up construisent le monde de demain

Les Copeaux Numériques près de Rouen : un mix d'atelier de menuiserie, de fab lab et de café culturel

Caen: le projet de halle commerçante place de la République dévoilée [photos]