Caen. "Du choeur à l'ouvrage", un opéra sur l'enfance des chanteurs avec la Maîtrise de Caen

Projet né il y a 3 ans d'une rencontre entre les enfants de la maîtrise de Caen (Calvados) et le compositeur Benjamin Dupé, l'opéra "Du choeur à l'ouvrage" sera joué au théâtre de Caen vendredi 19 et samedi 20 mai 2017 (20h) avant de voyager dans toute la France. C'est après avoir assisté à un de leurs concerts que Benjamin Dupé a eu envie d'écrire un opéra inspiré de la vie de ces enfants qui apprennent à chanter dès leur plus jeune âge. Pour ce faire, il a fait appel à l'auteure Marie Desplechin qui a élaboré un scénario dans lequel des jeunes choristes sont victimes du naufrage d'un bateau qui les emmenait en représentation et n'ont d'autre occupation que chanter pour passer le temps.

Une première du genre

"C'était une première d'aller aussi loin dans le travail avec des enfants, ce n'est pas vraiment une mise en scène, ils sont autonomes et libres de leurs déplacements" explique Benjamin Dupé. "En observant les enfants j'ai composé de une musique avec pas seulement des notes, mais aussi des bruits de cour de récréation ou des rires". Que les plus âgés se rassurent, l'opéra est destiné à tous les publics.

Pratique. "Du choeur à l'ouvrage". Vendredi 19 mai 2017 à 20h00 et samedi 20 mai à 20h.

