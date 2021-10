Agneaux. Première fête médiévale ce week-end à Agneaux

C'est une expérience inédite qui se prépare ce week-end à Agneaux: une fête médiévale sur 2 jours.

Les visiteurs se baladeront dans un village médiéval reconstitué avec des scènes du quotidien et des chevaliers. Vous aurez la possibilité de louer votre costume sur place pour la journée pour vous plonger encore plus dans l'ambiance (7€/personne). Plusieurs animations sont au programme comme des initiations à l'arc, de la danse médiévale, des concerts et des artistes de rue… Un banquet est prévu le samedi soir, avec menu médiéval et spectacles.

C'est gratuit le samedi et dimanche, mais le banquet le samedi soir est payant et sur réservation: c'est 20€/personne (10€ pour les moins de 10 ans). Il faut réserver avant le soir du mercredi 17 mai 2017 au 06 88 96 68 88 ou par mail sur agneaux.medievales@gmail.com

Retrouvez toutes les infos sur agneauxmedievales.e-monsite.com. A noter qu'une application "Fête médiévale d'Agneaux" sera disponible pour smartphones Androïd et Apple à partir du vendredi 19 mai 2017 afin de retrouver le programme en ligne sur votre téléphone.

Ecoutez Catherine Form, présidente de Agneaux médiévales, nous parler du programme: