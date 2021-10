Agneaux. 36e Course de Côte nationale des Teurses d'Hébécrevon Agneaux

Ne manquez pas l'étape normande du championnat de France de la montagne du vendredi 12 au dimanche 14 mai 2017, organisée par l'ASA du Bocage.

C'est la 4e manche du Championnat de France de la Montagne 2017, sur ce parcours d'un peu plus de 2km et une pente de 6 %. 80 pilotes environ sont attendus sur le parcours.

Vendredi auront lieu les vérifications. Samedi, il y aura des essais et la 1re montée VHC et Hill Climb. Dimanche, la journée commence avec des essais libres avant les 2e et 3e montée VHC et Hill Climb et 1re, 2e et 3e montée moderne.

La remise des prix aura lieu dimanche en fin de journée.

Ecoutez Didier Hubert, responsable communication de l'ASA du Bocage, nous présenter l'épreuve:

