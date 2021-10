La région est vallonnée, sillonnée de nombreux chemins. Gacé se prête parfaitement à l'organisation de la deuxième manche du championnat de France d'Enduro, qui en compte cinq. Elle sera disputée samedi 13 et dimanche 14 mai 2017.

Ce week-end de compétition, c'est l'aboutissement de deux années de travail pour l'équipe de bénévoles du moto-club La Gacéenne, présidé par Gérard Bois. Tout doit être parfait pour accueillir en toute sécurité les 350 pilotes qui sont engagés.

Christophe Nambotin au départ

Ceux-ci sont répartis en trois catégories: A, pour les pilotes professionnels internationaux (KTM, Yamaha, …). Catégorie B pour les bons pilotes nationaux. C pour les pilotes moins bien aguerris.

Le champion du monde en titre Christophe Nambotin sera sur la ligne de départ. Les pilotes de catégorie A arrivent sur site (paddock place du château de Gacé) dès le mercredi 10 mai pour régler leurs nouvelles machines.

73 kilomètres de compétition

Le premier départ sera donné samedi 13 mai à 8h30. Les pilotes partent par groupe de trois, toutes les minutes, jusqu'à dimanche soir, pour un circuit de 73 kilomètres à parcourir, en 2h30 maximum. Celui-ci comporte trois épreuves spéciales chronométrées. "La première est facile, explique Gérard Bois, mais les deux suivantes le sont beaucoup moins. Une machine ne vaut rien si le pilote n'a rien dans la tête!"

Accès gratuit

Pour le bonheur du public, ces trois spéciales chronométrées se déroulent toutes dans un rayon de trois kilomètres autour de Gacé. Les organisateurs espèrent au moins 5000 spectateurs sur leur épreuve dont l'ensemble des sites circuit, spéciales, paddocks, est en accès gratuit.

BONUS AUDIO - Rencontre avec Gérard Bois, président de La Gacéenne, club organisateur:

Gérard Bois Impossible de lire le son.

Programme

• VENDREDI 12 MAI



18h00 : Briefing des pilotes et présentation des équipes au podium situé dans Gacé

• SAMEDI 13 MAI



8h30 – 10h30 : Départ des pilotes 3 par 3 toutes les minutes

8h35 – 15h00 : Passages chronométrés des pilotes sur les Spéciales

17h30 : Séance de dédicaces au podium

18h00 : Remise des prix

19h30 : Concert

• DIMANCHE 14 MAI



8h30 – 10h30 : Départ des pilotes 3 par 3 toutes les minutes

8h35 – 15h00 : Passages chronométrés des pilotes sur les Spéciales

17h30 : Remise des prix

Les accès aux spéciales seront fléchés au départ de Gacé. Programmes avec infos et liste des pilotes disponibles gratuitement sur place.

Buvettes et restauration par les comités des fêtes et associations locales.

• Le parcours



Le parcours sera composé de 2 boucles avec comme point central : le centre-ville de Gacé. La première boucle devrait être composée de 36 km de liaison ainsi que de la spéciale 1. La seconde boucle de 40km de liaison, comprendra les 2 autres spéciales et un point spectacle

• Le paddock



Le paddock A sera aménagé sur la place du Chateau. Et les paddock B et C à 200 et 300 mètres du départ.

