Caen. Calvados : "Pour voler, plusieurs identités c'est pratique"

Mercredi 3 mai 2017 le tribunal de grande instance de Caen a jugé un jeune homme âgé de 19 ans pour tentative de vol dans un magasin de l'agglomération.

Plusieurs identités différentes

Vers 14h, le jeudi 19 janvier 2017, un individu est intercepté par des vigiles à la sortie des Galeries Lafayette de Caen. Il est en possession de dix flacons de parfum qu'il n'a manifestement pas payé. Au début, il donne aux gendarmes un nom d'emprunt avant de finir par avouer qu'il a pour habitude de se servir de plusieurs identités différentes.

"C'est pratique quand je suis pris et que je dois passer au tribunal. Je change souvent d'endroit. Je vais voler dans des grandes villes, comme ça la police municipale ne me reconnaît pas" En effet, après enquêtes il apparaît qu'il a été jugé pour vols à l'étalage à Alençon (Orne) en 2010 et au Mans (Sarthe) en 2015. Au total quatre fois avec trois identités différentes.

"J'ai l'impression que c'est Noël"

Se faisant loquace avec les enquêteurs il explique qu'il vole de tout, des vêtements qu'il porte aux bouteilles d'alcool, en passant par des objets divers. "Chaque fois que je rentre chez moi, j'ai l'impression que c'est Noël"

Il est vrai que le jeune prévenu a souffert d'une enfance difficile. Pour la procureure, cette façon de faire est devenue un mode de vie. Le tribunal condamne ce bien malin "nostalgique des cadeaux" à 3 mois de prison avec sursis avec l'espoir que la peine se montrera dissuasive.

