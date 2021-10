Le concert du groupe « No One Is Innocent » prévu à la Luciole à Alençon, ce mercredi 5 mai est annulé !! le groupe à reporté l?ensemble de sa tournée française pour cause de retard dans la conception de son nouvel album qui ne sortira qu?en septembre... le concert alençonnais est reporté au vendredi 12 novembre... les places restent valables... remboursement possible auprès de vos points de ventes habituels.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire