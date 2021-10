Caen. Calvados : ils s'introduisent dans une maison pour "y dormir"

Deux marocains, Makki El Gourari El, âgé de 39 ans et Abdelouahed Ferrak âgé de 32 ans ont été jugés en leur absence pour violation de domicile le mercredi 3 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados).

"On n'a rien volé, on voulait juste dormir"

Un peu avant 3h du matin, lorsque l'alarme se déclenche dans une habitation de Caen , deux hommes s'enfuient en courant. Interpellés, ils expliquent qu'ayant un peu trop bu, ils cherchaient un abri pour dormir et qu'ils n'avaient aucune intention de voler. Seulement voilà, leurs casiers judiciaires ne plaident pas en leur faveur : le plus âgé a été condamné plusieurs fois pour vols et il n'y a que quatre mois qu'il est sorti de prison. Le plus jeune a également été jugé pour ce genre de délits.

Peines de prison ferme

Malgré leurs dénis, sur la vidéosurveillance les individus semblent tout de même bien effectuer un repérage. "L'alarme les a mis en fuite, explique le procureur, nous sommes à deux doigts de la tentative de vol. Quoi qu'il en soit, peu importent leurs motivations il y a violation de domicile par des individus habitués à voler." Des peines fermes sont requises.

Makki el Gourari El écope de 6 mois de prison ferme ainsi que de la révocation d'un sursis d'un an.

Abdelouahed Ferrak écope de 4 mois de prison ferme ainsi que de la révocation de deux sursis, l'un de 3 mois, l'autre de 6 mois.

A LIRE AUSSI.

Calvados Tentatives de vols par effraction dans une clinique vétérinaire et un bar-tabac de Caen

Caen : il détruit un abribus… parce qu'on lui a refusé une cigarette