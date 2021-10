Batiste Combret et Bertrand Hagenmüller ont posé leur caméra au coeur de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes : durant trois ans, ils ont appréhendé le village du Liminbout où cohabitent agriculteurs syndiqués, zadistes et militants alternatifs. Lieu d'expérimentations d'une sociabilité nouvelle et d'une façon autre de faire de la politique, le village de Liminbout interroge et met en pratique les alternatives à une société régie par le marché.

"Les Pieds sur Terre" est un ainsi un documentaire qui a pour angle non pas celui du militantisme mais bien plutôt celui du photographe: il suit le quotidien des habitants du hameau et plonge le spectateur dans une réflexion citoyenne où engagement et choix de vie résultent d'une pratique individuelle assumée.

Pratique. Mercredi 3 mai au cinéma Lux à 20h45 et au Café des images du mercredi 3 au mardi 9 mai. Tarifs habituels.