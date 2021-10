Colombelles. Bonne table. La Normandie à Colombelles

L'efficacité des brasseries, le bruit en moins. C'est tout d'abord ce qui frappe en s'installant à La Normandine, dans le secteur du très tertiaire secteur de Normandial à Colombelles (Calvados). Les habitués sont nombreux et vantent un menu du jour qui tourne régulièrement (12,40 €, entrée-plat-dessert).

Un plat principal très abordable

Lors de notre passage, une salade de chèvre chaud au miel et une terrine de saumon étaient proposées pour s'ouvrir l'appétit. Rapidement servi, un chili con carne copieux et bien épicé remplissait l'assiette en guise de plat principal et au rapport qualité-prix certain (7,90€). Une saucisse de Toulouse au Muscadet et sa poêlée de légumes tenaient également le haut de l'affiche.

À la carte, des salades (9,70 €) trouvent facilement preneur d'autant que certaines recettes sont originales comme la Bombay avec ses toasts crème curry ou la salade de perles mélangeant quinoa et perles de blé. Outres d'autres plats typiques en brasserie, les désormais immanquables burgers avec le rustique (boeuf et Comté) et le campagnard (poulet et cheddar) sont également de la partie.

À noter et ce n'est pas un détail avec la douceur qui arrive, la Normandine est dotée d'une terrasse exposée plein sud. De quoi profiter encore un peu plus de sa pause déjeuner.

Pratique. 1 av. du Pays de Caen à Colombelles. Tél. 02 31 72 46 20.

