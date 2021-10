Sainte-Marie-Laumont. Calvados : coup de couteau entre l'ex et le nouveau compagnon

Ce soir du vendredi 9 décembre 2016, à Sainte-Marie-Laumont, lorsque Warren Gounou se rend chez son ex-compagne pour en découdre avec Dimitri Fontaine, celui qui a pris sa place, il ne pense certainement pas que celui-ci va se défendre en lui assénant un coup de couteau.

Il casse un volet pour entrer

Pour s'introduire dans le domicile de son ex, l'individu en casse le volet roulant. Très alcoolisé, il s'en prend à la femme et à son nouveau compagnon. Une bagarre éclate entre eux. L'homme agressé se saisit d'un couteau de cuisine et en porte un coup à l'intrus qui sera blessé au bras.

Alertés par l'esclandre, des voisins vont tenter de les séparer pour finir par appeler la police, dépassés par l'ampleur de la violence. Il est un peu plus de 23h, l'agresseur accuse 2,45g d'alcool par litre de sang et crie haut et fort qu'il venait juste récupérer des affaires. L'homme responsable du coup de couteau pour sa part est sobre.

Les deux casiers judiciaires sont pleins à craquer

Le casier judiciaire de Dimitri fontaine, âgé de 25 ans, est légèrement moins chargé que celui de son "ennemi" Warren Gounou, âgé de 29 ans.

Le premier compte 12 mentions : Vols en réunion, par ruse, avec arme (le tout en récidive), conduite alcoolisée, sous stupéfiants, sans assurance, mise en danger de la vie d'autrui, violence avec arme... Avec ses 17 mentions similaires, la vitesse de croisière judiciaire du second est d'une condamnation par an.

Au vu de leur passif la cour ne montre aucune clémence et les condamne l'un comme l'autre à des peines fermes.

Dimitri Fontaine écope de 15 mois. Warren Gounou de 18 mois.

