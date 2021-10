Alençon. Orne: lancement de la Campagne 2017 "Fleurir la France"

La cérémonie de remise des prix ornais du 57e Concours des Villes et Villages Fleuris et du Concours des Maisons Fleuries s'est déroulée ce mardi 25 avril 2017 à Alençon.

Maisons Fleuries

Ces prix récompensent les communes labellisées "Ville Fleurie" ou "Village Fleuri", les villes, villages et particuliers qui ont participé à ces concours. La campagne Fleurir la France est organisée et animée par Tourisme 61, service touristique du Conseil départemental de l'Orne.

76 communes et 52 particuliers récompensés

La cérémonie 2017 a mis plus particulièrement à l'honneur la commune d'Athis-de-l'Orne qui a reçu la Coupe Challenge pour la qualité exceptionnelle de son fleurissement et de ses aménagements, ainsi que les communes de Briouze, Condé-sur-Sarthe, Écouché et Le Ménil-de-Briouze qui ont reçu leur première Fleur. L'Aigle, Le Mêle-sur-Sarthe et Lonlay l'Abbaye qui se voient attribuer leur deuxième Fleur.

Lancement de l'édition 2017

Christophe de Balorre, président du Conseil départemental, a profité de cette remise des prix pour déclarer la campagne de fleurissement 2017 ouverte dans l'Orne. Les mairies devront s'inscrire avant le 15 mai 2017 pour que leur commune soit visitée en juillet par les membres du jury départemental du fleurissement.