Rouen. Football : le FC Rouen fait match nul à Grand-Quevilly

L'accession en Nationale 3 devient de plus en plus concrète pour les Diables Rouges du FC Rouen (Seine-Maritime) qui ont fait match nul sur la pelouse de Grand-Quevilly dimanche 23 avril 2017 pour le compte de la 22ème journée du championnat de Division d'Honneur.

Malgré une ouverture du score des locaux à la 69e minute de jeu par Garnier sur corner, les Rouges et Blancs réussiront à revenir au score seulement quatre minutes plus tard sur une action rondement menée et conclue par le capitaine Jérémy Prieur du plat du pied (1-1).

Grâce à ce match nul, les Rouennais conservent huit points d'avance sur la 4e position toujours occupée par Grand-Quevilly et s'assurent de plus en plus une place en Nationale 3 la saison prochaine, alors qu'il ne reste que quatre journées à disputer.

