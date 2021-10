Les ouvertures et fermetures de classes dans l?Orne, étaient décidées hier matin lors d?un Comité départemental de l?éducation nationale, en préfecture : 16 ouvertures et 17 fermetures de classes, et 2 fusions, pour la rentrée de septembre prochain, dans l?Orne, où l?on dénombrera une centaine d?élèves de moins qu?à la rentrée de septembre dernier.

