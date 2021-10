La chanteuse rouennaise fête cette année 10 ans de scène et présente à cette occasion un nouvel EP baptisé Les belles échappées. Lady Arlette épaulée par Ludwig Brosch rénove son style et nous fait des confidences:

C'est au Trianon à Sotteville-lès-Rouen que tu te produis pour cette sortie officielle d'EP, qu'est ce qui te lie à cette salle?

" C'est une histoire amicale et musicale que me lie au Trianon. C'est ici que tout à commencé. La salle m'a toujours offert son soutien, et m'accueille régulièrement en concert, en résidence ou en répétition. C'est donc important pour moi d'y présenter ce nouvel EP".

Comment définis tu ton style?

"Mon EP est le fruit d'un artisanat local, c'est un EP autoproduit comme mes précédents albums. Je revendique mon indépendance et mon originalité. J'aime qualifier mon style de rock dentelle, car je mets beaucoup d'énergie sur scène mais c'est aussi un vrai travail d'écriture. Je veux allier la finesse du propos, l'élégance et l'énergie".

Que t'ont apporté les arrangements de Ludwig Brosch?

"Depuis deux ans, ma musique a beaucoup évolué à son contact. Il est l'arrangeur des beaux vertiges et des belles échappées. J'ai eu besoin de rénover mon style et il m'a aidé à simplifier mes morceaux, à remettre en valeur ma voix et mes textes et rend ma musique plus pop, plus acoustique et plus intimiste. Mon équipe a changé au cours des deux dernières années. Aujourd'hui je suis également accompagnée par un violon ce qui contribue à donner une touche nouvelle à mes chansons".

Dans Les belles échappées, quels thèmes abordes tu?

"C'est le thème du voyage qui relie ces nouvelles chansons, que ce soit au sens métaphorique ou littéral. J'y parle des trains, des rencontres, inspirée par Blaise Cendrars, mais aussi des séparations, du chaos ambiant qui donne l'envie de partir. Les thèmes sont mélancoliques et les mélodies envoutantes. Lors de ce concert je dévoile ces titres inédits mais je reviens aussi sur des titres plus anciens issues des Beaux vertiges ou d'autres chansons phares de mon répertoire."

Pratique. Mardi 25 avril à 20h30. Trianon à Sotteville-les-Rouen. Tarifs 7 à 14€. Tél. 02 35 73 95 15

