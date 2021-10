En tournée depuis le 1er février, Mathieu Boogaerts pose ses bagages de promeneur mardi 4 avril 2017 à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime), au Trianon pour présenter son 7e album: une petite merveille minimaliste et relaxante.

Le temps de vivre

Ce qui séduit d'emblée dans le style de Mathieu Boogaerts, c'est sa simplicité, la douceur de la voix et la poésie intrinsèque de ses textes. Dans ce nouvel album produit quasiment en solo de A à Z, pas de "flonflon à la française" mais c'est plutôt "le silence que l'on remarque le plus".

Chaque respiration inspire un souffle zen, une pose inspirée comme une plume déposée avec délicatesse sur ses paroles sensibles. Ici, Mathieu Boogaerts invite à prendre le temps de vivre et l'album Promeneur est autant une balade qu'une ballade.

Ordre et beauté

Il y a dans ses textes toute la beauté du monde en résumé, des microcosmes de bonheurs simples et des émerveillements naïfs. Le final grandiose de l'album Merci, dont le titre sonne comme une évidence, en témoigne.

Si les thèmes sont parfois sombres et un peu mélancoliques - la peur de la mort, la fin d'une liaison - si les chagrins alimentent la veine créatrice de Mathieu Boogaerts il n'en émane pas moins de cet album un formidable optimisme auquel contribuent en partie les quelques bribes de rythmes africains ou caribéens choisis à bon escient. En bref, sa catharsis est un enchantement et on en redemande!

Pratique. Mardi 4 avril à 20h30. Trianon transatlantique à Sotteville-lès-Rouen. Tarifs 8 à 16€. Résa 02 35 73 95 15

A LIRE AUSSI.

Berlin, nouvel eldorado de la "bande dessinée du réel"

A Bamako, le chanteur -M- fait lever le public