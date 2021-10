Bonne nouvelle pour les amateurs d'histoire et de lettres. La bibliothèque patrimoniale de Rouen (Seine-Maritime), fermée depuis plus de deux ans pour une longue phase de travaux, a rouvert ses portes mercredi 5 avril 2017.

600 m2 pour étudier

Un chantier de plus de 3 millions d'euros qui a notamment permis la mise aux normes de ses magasins et la rénovation d'une grande salle d'étude de 600 m2 carré. Avec ce coup de jeune, les lieux devraient rapidement attirer de nouveau étudiants et chercheurs qui avaient l'habitude de fréquenter ses rayons.

"Avec 120 places assises pour consulter les documents ou travailler, Villon est la plus grande bibliothèque du centre-ville", rappelle Christelle Di Pietro, directrice des bibliothèques de Rouen (Seine-Maritime). Un espace de coworking a même été installé au deuxième étage.

S'ouvrir au grand public

Mais surtout, la bibliothèque s'est dotée de trois salles d'exposition. À la rentrée, le cycle sera lancé par un premier événement présentant "l'ensemble des collections de la bibliothèque toutes collections confondues", précise la directrice. L'occasion de faire découvrir ses trésors, encore méconnus du grand public.

Les réserves abritent 600 000 documents dont certains très rares. "Nous possédons de célèbres manuscrits contemporains dont celui de Madame Bovary et les cahiers de Bouvard et Pécuchet de Flaubert, rappelle Christelle Di Pietro. Nous avons aussi des incunables, les premiers imprimés de l'histoire de l'imprimerie qui datent du XVe siècle. Les dons de particuliers nous ont également permis d'obtenir les collections de grands bibliophiles rouennais du XIXe."

Pratique. 3 rue Jacques Villon. Ouvert mardi, jeudi et vendredi, de 13h à 18h ; mercredi et samedi, de 10h à 18h. Tél. 02 76 08 80 76.

