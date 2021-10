Lecture : à Saint-Etienne-du-Rouvray, on livre à domicile

Ce nouveau service est destiné aux personnes à mobilité réduite de la commune. "Les personnes peuvent être âgées en perte d'autonomie, en situation de handicap ou victimes d'un accident qui les immobilise temporairement", détaille Laurence Dalmont, une des trois bibliothécaires en charge de ce service. Mais avec Nathalie Autin et Cécile Leroy, toutes trois en poste à la bibliothèque Elsa Triolet, elles ne se contentent pas de transporter des livres.



"Ils nous parlent de leur vie"



"Les bénéficiaires nous parlent de leur vie, évoquent leurs souvenirs et se réjouissent de pouvoir parler à des personnes extérieures", explique Nathalie Autin. Autant que de la nourriture culturelle, les trois bibliothécaires apportent de la convivialité le temps de la quinzaine de minutes que durent leurs visites. Et mis à part un usager qui ne jure que par Henri Troyat, Bernard Clavel, voire des romans policiers, les bénéficiaires n'ont pas d'idée arrêter quant au contenu de la livraison. "Ils nous disent quel genre ils aiment et s'en remettent à nous pour choisir les livres", révèle Laurence Dalmont. "Nous privilégions le fonds en gros caractères", précise Cécile Leroy.

Tous les deux mois environ, les bibliothécaires se rendent au domicile de la dizaine de bénéficiaires, ainsi qu'au sein de la résidence pour personnes âgées Ambroize Croizat, où DVDs et magazines font fureur. Les trois femmes assurent cette mission sur leur temps de travail et n'ont pas d'objectifs chiffrés car "c'est l'humain qui prime, mais elles sont ouvertes à l'idée d'intervenir dans d'autres institutions".