Projection-débat sur la création d'une monnaie rouennaise

Rouen voudrait baptiser sa monnaie "Monnaie de Rouen". Elle circulerait localement entre les consom-acteurs et les prestataires comme les commerçants et associations, pour des achats responsables. En France, il existe plus de dix-huit monnaies et une dizaine est en cours de création.

Une monnaie locale avait été lancée en 2011 à Toulouse. Le documentaire "Sol-violette, l'éclosion d'une monnaie" réalisé par Bertrand Leduc, qui retrace cette création, sera projeté mercredi 29 mai, 19h30, au cinéma Le Melville. Le film dure 50 minutes et sera suivi d'un débat animé par Frédéric Bosqué, cofondateur et coordinateur du "Sol-violette".

Les personnes et organisations intéressées pourront ensuite s'inscrire pour participer à la démarche de co-construction de cette monnaie éthique à Rouen.



Pratique. Mercredi 29 mai, cinéma Le Melville, 75 rue du Général Leclerc. 6 euros l'entrée.

Ci-dessous la bande-annonce du documentaire réalisé sur le Sol-violette