Mondeville. Basket (LFB) : Mondeville éliminée avec les honneurs par Villeneuve-d'Ascq (68-81)

Mondeville (Calvados) n'ira pas plus loin que les quarts de finale de Ligue Féminine après sa magnifique saison. Battues à domicile (68-81) samedi 8 avril 2017 par Villeneuve-d'Ascq (Nord), les joueuses de Romain L'Hermitte sont éliminées (Mondeville avait perdu le match 1 82 à 76). À l'image du match aller, les Normandes ont tout essayé et n'ont pas à s'en vouloir de cette élimination par une équipe nettement supérieure.

Le début de match fut délicat pour l'USOM qui accusait 8 points de retard après le premier quart (16-24). Emmenées par une grande Michelle Plouffe, qui avait permuté avec Marième Badiane aux postes de 4 et 5, auteure de 23 points, les Filles de Mondeville ont essayé tant bien que mal de repasser devant au score tout le match sans jamais y parvenir.

Retenir une saison fantastique

Après la mi-temps, le score est de 34-38. Les Mondevillaises se sont encore plus accrochées et reviennent à 1 point de Villeneuve (44-45 à la 23e minute) pour finir le troisième quart à 56-61. La fin de match a été longue pour Mondeville qui, a bout de force physiquement a perdu le dernier quart 12-20. "Cet écart de 13 points, sévère, ne reflète pas la qualité de l'opposition fournie par Mondeville tout au long du match." a commenté l'entraîneur nordiste Frédéric Dusart.

Son homologue mondevillais Romain L'Hermitte est à la fois fier de ses joueuses qui ont montré leur plus beau visage ce soir et déçu : "L'objectif était de donner le maximum et c'est ce qu'on a formidablement fait. On a fait le choix d'échanger les postes de Marième Badiane et Michelle Plouffe pour surprendre Villeneuve et ça a payé mais il n'y avait pas moyen de faire mieux. On doit rester à notre place dans nos têtes, quand on reviendra sur cette saison on se souviendra d'une saison fantastique mais maintenant on a besoin de couper un peu, j'aurais préféré que la saison se termine maintenant."

Le coach va en effet donner un peu de repos à ses joueuses et lui-même en attendant le premier match de classement pour une place en Eurocoupe face à Nantes mercredi 26 avril.

