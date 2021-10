Caen. Football (Ligue 1, 32e journée) : Soirée cauchemardesque pour Caen devant Montpellier (0-2)

Le film du match :

3 : Départ de Mbenza dans le dos de la défense et face à face avec Vercoutre que le portier caennais remporte du pied.

8 : Corner de Féret qui trouve Adeoti mais la tête du milieu caennais est renvoyée par la transversale de Pionnier. Sur le contre, M'Benza est tout proche de battre Vercoutre.

10 : Nouveaui déboulé de M'Benza qui se joue encore de la défense mais Vercoutre est encore aux aguets.

37 : Triple occasion pour Montpellier ! Mbenza puis Boudebouz et enfin Mounié d'un pointu ne parviennent pas à ouvrir le score.

42 : Delaplace tente de battre Pionnier mais son lob dévié et son retourné ne trouve pas le cadre.

Mi-temps : Caen : 0- Montpellier : 0

47 : Corner pour Montpellier et tête de Hilton que Vercoutre parade.

49 : Déboulé de M'Benza remise en retrait de Boudebouz pour Sessegnon qui place un tir impeccable dans le coin droit du but pour ouvrir le score.

Caen : 0- Montpellier : 1

68 : Incursion de Bessat qui centre Delaplace dont la tête est déviée par Inratable Karamoh qui manque l'immanquable, seul devant le but vide.

70 : Des 20 mètres, Féret reprend un ballon traînant mais Pionnier parade à terre.

75 : Nouvelle incursion de Karamoh qui se met en bonne position mais son tir est stoppé d'une main par Pokorny. M. Schneider ne bronche pas.

88 : Contre attaque emmenée par Lasne qui sert parfaitement Ikoné dont le plat du pied ne laisse aucune chance à Vercoutre.

Caen : 0- Montpellier : 2

Le fait du match : 68e minute, le raté de Karamoh...

Les Caennais, qui avaient laissé de trop nombreuses situations aux Montpelliérains, au point d'avoir été logiquement puni d'entrée de second acte, ont eu une énorme occasion de revenir à la parité à la 68e minute quand sur une tête de Delaplace, Pionnier repousse le ballon sur Karamoh qui manque l'immanquable, seul devant le but vide. Un acte manqué rédhibitoire.

L'homme du match : Jonathan Delaplace (Caen)

S'il y a bien un caennais qui n'a rien à se reprocher sur le match d'hier, c'est bien Jonathan Delaplace. Au four et au moulin, le milieu relayeur normand a tout donné, tentant d'apporter tant et plus durant les 90 minutes, autant défensivement qu'offensivement. En vain, malheureusement.

