Hérouville-Saint-Clair. Deux nouvelles micro-crèches bilingues à Hérouville Saint-Clair

L'entreprise "Les jeunes pousses" ont mis au monde deux nouvelles micro-crèches. Poppies et Daisies, c'est leurs noms, vont ouvrir à Hérouville Saint-Clair, tout près de l'entreprise Batteur, le 2 mai 2017. Vingt enfants au total doivent être accueillis, 10 par micro-crèches. Une crèche va accueillir exclusivement des enfants des salariés du groupe Batteur; l'autre accueillera des enfants des familles des entreprises alentour. "La directrice est une infirmière puéricultrice, il y aura des éducatrices pour les jeunes enfants et bien sûr des assistantes bilingues, une canadienne et une anglaise", précise Samy Mawené, ancien joueur du Stade Malherbe et créateur, avec son épouse anglaise, de l'entreprise "Jeune pousses". Pour une famille, le coût net s'élève à 125€ par mois.

Enrichir les adultes de demain

Le couple avait déjà implanté des micro-crèches bilingues à Ifs en février 2014. Après trois ans d'expérience, le bilan est positif. "Les enfants entendent de l'anglais courant et intègrent très bien certains mots. Ils jouent avec. Pour nous c'est important car nous enrichissons les adultes de demain". Les micro-crèches d'Ifs vont par ailleurs recevoir le label "écolo-crèche". Elles sont les premières structures d'accueil de jeunes enfants labellisées de ce titre en Normandie.

Pratique. Micro-crèches au 2 rue Sofia Antipolis à Hérouville Saint-Clair