Pas de repos pour l'éveil à la culture et à l'histoire avec le Musée de Normandie : durant les vacances d'avril, l'institution offre une large palette d'animations en direction des plus jeunes.

L'Histoire pour les plus petits

Pour les enfants de 3 à 6 ans, un spectacle autour de "Mauricette, la vache normande" est proposé les mercredi 12 et 19 avril à 10h30. L'animation mêle chansons et manipulation de peluches-marionnettes et permet aux tout-petits de découvrir l'univers de la ferme du XIXe siècle. Tarif: 4€.

Une visite animée autour d'un autre animal, le chat de ferme, est par ailleurs destinée aux enfants de 3 à 6 ans les jeudi 13 et 20 avril à 10h30. Basile, un drôle de chat, témoigne du quotidien des fermiers et de la campagne d'autrefois... Tarif: 4€.

Une nouveauté pour Pâques

En plus de ces traditionnels rendez-vous, une nouvelle animation est proposée aux enfants de 6 ans et plus: racontée par une conteuse et un violoniste, l'histoire de Marcel, un petit garçon vivant dans la ferme de ses parents, plonge le public dans l'atmosphère merveilleuse des contes où se mêlent fées et personnages singuliers. Les dimanches 9, 23 et 30 avril à 15h. Tarif: 6€ .

Pour découvrir le reste des animations, les horaires et tarifs, rendez-vous sur http://musee-de-normandie.caen.fr/

Pratique. Du 5 au 30 avril au Musée de Normandie (Caen). Tarif du musée : gratuit -26 ans; 3,50 €. Tél. 02 31 30 47 60

