Ines Levasseur, nouveau "maire" du Village by CA de Rouen (Seine-Maritime) inaugurait vendredi 31 mars 2017, en présence des partenaires et des start-up, les locaux provisoires du projet. Le village permettra aux start-ups et aux grands groupes institutionnels de travailler conjointement.

Un lieu pour " innover, grandir et partager "

Il existe actuellement 15 villages by CA en France. Le Crédit Agricole a pour objectif d'en ouvrir une trentaine. Pour les start-ups, ce genre de lieu est une réelle opportunité. "Nous avons vu le potentiel de cet endroit et aussi le réseau important qu'il propose", explique Frédéric Hamain, l'un des créateurs de SIATECH, stat-up normande qui propose un produit permettant de piloter des machines industrielles par de simples gestes.

Elle est une des première à intégrer le Village by CA rouennais. Ce lieu devrait accueillir jusqu'à vingt start-ups. Le Village ouvre désormais un deuxième appel à projet pour les start-up volontaires.

Un projet d'avenir

Pour Yvon Robert, maire de Rouen, cela ne fait pas de doute, le Village by CA de Rouen s'inscrit " au coeur de l'avenir pour l'économie du future". En privilégiant de jeunes entreprises locales, le Crédit Agricole participe à la vie de la ville de Rouen et de sa métropole.

Le Village by CA devrait avoir le temps de se développer avant le grand déménagement, d'ici un an, au Hangar 107 situé sur les quais rive gauche.

