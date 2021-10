Bonnemaison. Calvados : du matériel de mesure acoustique d'éoliennes disparaît

À Bonnemaison, près de Villers-Bocage (Calvados), des riverains se plaignent du bruit d'éoliennes d'un voisin. L'homme, 46 ans, accepte alors qu'un bureau d'études effectuant des mesures acoustiques installe des appareils dans son jardin.

Lorsque celui-ci vient ensuite récupérer son matériel à l'issue de l'étude, l'homme s'y oppose, expliquant qu'un laps de temps plus long est nécessaire "L'été le vent est moins fort, l'éolienne tourne moins vite, il faut poursuivre..." Il parle fort, est énervé et presque menaçant. Un mois supplémentaire est donc accepté. Mais en octobre, le matériel a disparu et l'homme se défend d'être considéré responsable de sa surveillance. "Je n'ai pas signé de contrat, rien ne m'imposait d'y faire attention, ça ne me regarde pas."

Le matériel a-t-il été volé ?

Ce n'est pas l'avis du tribunal de grande instance de Caen qui l'a jugé mardi 28 mars 2017 pour abus de confiance. Absent à l'audience, il a été représenté par son avocat.

La partie civile réclame 7 000 euros de préjudice : "Quand on a du matériel chez soi qui disparaît, on dépose une plainte ou on en avertit la société !"

La procureure déplore l'absence du prévenu, ce qui aurait permis de mieux cerner sa psychologie. "Il a dans un premier temps refusé avec véhémence de restituer ce bien. Cet homme fonctionne sur un mode névrotique. Il veut faire sa loi, allant jusqu'au chantage au suicide en menaçant de se jeter de son toit !"

La défense insiste sur le fait qu'il n'avait de toute façon aucune visibilité de chez lui sur ce matériel pour le surveiller. "D'ailleurs peut-on le considérer comme gardien de la chose ? Cela l'intéressait car il connaît bien les vitesses de rotation des pales. Maintenant pourquoi le voler ? Quelle utilité ? Peut-être vaudrait-il mieux se tourner vers d'autres riverains qui se sont montrés véhéments, arguant que les éoliennes créent des préjudices."

Le tribunal le reconnaît coupable des faits qui lui sont reprochés et le condamne à quatre mois de prison avec sursis, à 3 014 euros de préjudice matériel et à 500 euros de frais de justice.

