Caen. Près de Caen, Festyland voit encore plus grand avec Miolnyr

Dans le parc d'attractions Festyland installé à Carpiquet aux portes de Caen (Calvados), l'espace dédié à l'univers viking s'étoffe un peu plus encore cette année. Pour l'ouverture de la saison, samedi 1er avril 2017, les visiteurs vont pouvoir s'essayer au nouveau manège à sensation intitulé Miolnyr. L'attraction fait écho au marteau de Thor, le dieu de la foudre et du tonnerre dans la mythologie nordique. "Huit marteaux pivotent autour d'un axe central et pendant qu'ils avancent, ils se balancent comme on peut imaginer le marteau de Thor qui vient frapper le sol", expose Alexandre Lair, directeur du site. Explications :

Alexandre Lair, directeur de festyland Impossible de lire le son.

Attirer plus de visiteurs

L'intensité peut être modulée, et la machine ne propose jamais tout à fait les mêmes sensations dans la mesure où les mouvements dépendent de nombreux paramètres, dont le poids des passagers embarqués.

La direction du parc a investi un million d'euros dans cette nouvelle attraction. À l'image de l'enveloppe d'1,8 million d'euros consacrés à Kaskade en 2015 et qui avait entraîné une hausse de 35 % du nombre de visiteurs sur un an, elle espère que Miolnyr aura un impact sur la fréquentation. "10 %, ça serait bien !". Festyland frôlerait ainsi les 250 000 visiteurs par an.

A LIRE AUSSI.

L'Agenda en Normandie : lundi 27 mars

La réalité virtuelle plonge dans le divertissement

Présidentielle: les déclarations de patrimoine des 11 candidats