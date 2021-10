La nouvelle était attendue depuis plusieurs jours, c'est maintenant officiel. Pour son quart de finale de Coupe Davis à Rouen (Seine-Maritime) face à la France, la Grande-Bretagne devra faire sans le numéro 1 mondial, Andy Murray, blessé au coude.

Les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 avril 2017, c'est une équipe britannique diminuée qui se présentera face aux Bleus dans un Kindarena forcément déçu de manquer quelques joutes entre ses protégés et l'actuel meilleur joueur mondial. Dan Evans et Kyle Edmund devront donc batailler en simples tandis que Dominic Inglot défendra le double avec Jamie Murray, le frère d'Andy.

Prime à la jeunesse

Du côté de l'équipe de France, quelques surprises également dans l'annonce faite par Yannick Noah ce mardi 28 mars 2017. Le capitaine des Bleus a décidé de faire confiance à la jeunesse de Lucas Pouille et de Pierre-Hugues Herbert, entourés de Gilles Simon et du spécialiste du double Nicolas Mahut.



Pour connaître les oppositions entre les différents joueurs des deux équipes, il faudra par contre attendre le tirage au sort des matches qui aura lieu le jeudi 6 avril 2017 au Panorama XXL de Rouen.

