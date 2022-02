Rouen. Coupe Davis à Rouen : comment obtenir ses places pour le quart de finale ?

Les quelque 6 000 places du Kindarena devraient s'arracher très rapidement. Les vendredi 7, mercredi 8 et dimanche 9 avril 2017, la salle rouennaise (Seine-Maritime) sera le théâtre d'un quart de finale de Coupe Davis entre la France et la Grande-Bretagne. Déjà en 2013, la plupart des matches du premier tour face à Israël s'étaient joués devant une salle comble. On sait alors à quoi s'attendre pour un quart de finale, qui de plus est quand l'équipe adverse compte Andy Murray, le numéro un mondial, dans ses rangs.

Les places disponibles à partir du 8 mars

Début avril, la troupe de Yannick Noah devrait donc pouvoir à nouveau compter sur une salle pleine et acquise à sa cause. Côté public, tout le monde ne pourra malheureusement pas obtenir son fameux sésame. Pour limiter le nombre de déçus et maintenir un maximum d'équité, la Fédération française de tennis (FFT) mettra les places en vente en quatre temps :

Le mercredi 8 et le jeudi 9 mars 2017 pour les Normands licenciés à la FFT, sur le site de la Fédération. Du vendredi 10 au dimanche 12 mars 2017 pour tous les autres licenciés à la FFT, toujours sur le site de la Fédération. À partir du mardi 14 mars 2017 pour le grand public, sur le site de la FFT ou dans un réseau de poins de vente (Ticketmaster, Fnac, Auchan, Cultura, Leclerc, Cora…), dans la limite de deux places par personne et par jour. À partir du jeudi 16 mars 2017 pour les personnes à mobilité réduite, seulement par téléphone au 01 47 43 49 58.

À partir de 45 €

Le vendredi, les billets sont à 50 € en catégorie 2 et à 90 € en catégorie 1 pour assister à l'un des deux matches simples de la journée. Pour le double du samedi, il faudra compter de 45 € en catégorie 2 à 81 € en catégorie 1. Le dimanche, les deux derniers simples seront au même prix que ceux du vendredi.

