Mauquenchy. Green Horse Festival : la programmation complète dévoilée, Black M et De Palmas attendus en Normandie

Après plusieurs mois de teasing, le suspens prend fin: les organisateurs du Green Horse Festival ont dévoilé ce jeudi 23 mars 2017 l'ensemble de sa programmation qui se veut "familiale et tout public". La belle affiche de cette première édition, qui se déroulera du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017 sur l'hippodrome de Mauquenchy (Seine-Maritime), est déjà un beau succès pour ce dernier né des festivals normands.

Vendredi 7 juillet 2017

La Maison Tellier: l'occasion de découvrir sur scène ces cinq Normands dont la musique révèle toutes ses facettes en live. Mélange d'inspirations anglo-saxonnes, de folk et d'une petite touche western, les mélodies du groupe sauront séduire les amateurs du genre.

Last Train: plongez dans l'univers rock des quatre musiciens autodidactes aux blousons en cuir et boots.

Boulevard des Airs: le groupe que l'on ne présente plus envolera les spectateurs vers la mer ou à Bruxelles avec leur titre à la poésie réaliste et à l'énergie communicative.

Feder: le jeune DJ niçois, dont le titre Lordly est devenu l'hymne officiel du championnat du monde de hand ouvrira le bal de la touche résolument électro du Green Horse Festival.

Martin Garrix: l'hippodrome de Mauquenchy se transformera en piste de danse à ciel ouvert sur laquelle les festivaliers pourront terminer la soirée au son des sets de ce petit prodige de la musique qui, derrière ses apparences de garçon sage, sait mettre le feu à la scène.

Samedi 8 juillet 2017

Lucille Crew: coup de coeur des programmateurs du festival, le collectif originaire de Tel Aviv présentera son subtil mélange de hip-hop, funk et soul

Imany: connue pour son titre Don't be so shy, la chanteuse se livre sur scène dans des moments intimes, avec parfois quelques détours engagés. Une artiste franche et particulièrement touchante.

Matmatah: les Normands partiront Faire un tour à Lambé en assistant au grand retour sur scène du groupe après neuf ans d'absence.

Rodger Hodgson: c'est une légende du rock qui s'invite sur la scène du Green Horse Festival. It's Raining Again, Dreamer Breakfast in America… Le chanteur de Supertramp interprétera les titres incontournables du groupe comme ses succès solos, accompagné de quatre musiciens.

Julian Perretta: nouvelle corde électro ajoutée à l'arc du festival, en surprendra plus d'un avec ses mélodies électro-pop qui en ont fait un incontournable de la scène actuelle.

Richard Orlinski: l'artiste aux multiples facettes fera découvrir son univers au-delà de la musique puisque plusieurs de ses sculptures monumentales seront exposées sur le site de Mauquenchy pendant les trois jours.

Dimitri Vegas & Like Mike: les deux frères habitués du Tomorrowland en Belgique viendront à nouveau clôturer la journée avec une touche électro.

Dimanche 9 juillet 2017

Ridsa: découvert sur Youtube, le jeune chanteur emblématique de la nouvelle génération de rappeurs pop urbains livre sur scène son quotidien et problèmes en musique.

Vianney: auréolé de sa Victoire de la musique pour la Chanson originale 2017, l'artiste devenu un incontournable de la scène française se livre en toute sincérité au public prêt à reprendre en choeur les paroles de Je m'en vais ou Pas là.

Calypso Rose: elle aussi récompensée aux Victoires de la musique, cette jeune fille de 75 ans transportera les Normands au son de sa musique au parfum de Caraïbes.

Gérald de Palmas: le guitariste et chanteur complète la belle affiche du festival qu'il vient compléter avec son timbre de crooner et ses sons à la fois rocks et sensibles.

Claudio Capeo: il a commencé en jouant dans le métro parisien, il enchaîne désormais les scènes à travers la France après son passage dans The Voice. Showman engagé, il séduira les festivaliers avec son accordéon, sa gouaille et sa poésie.

Black M: l'emblématique membre du groupe Sexion d'Assault clôturera en beauté le Green Horse Festival. Le rappeur, Éternel Insatisfait, est certainement l'une des plus belles prises de cette première édition.

