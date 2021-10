Caen. Normandie : abandonné, un chien se défenestre

Mercredi 22 mars 2017, un homme âgé de 34 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour sévices graves et cruauté envers un animal domestique.

"Vous auriez voulu que je le fasse piquer ?"

Propriétaire d'un caniche bichon, ce dernier avait abandonné l'animal à son domicile, au prétexte qu'il se rendait de plus en plus chez sa nouvelle compagne. Le chien s'était finalement jeté du troisième étage de l'immeuble où il se trouvait, jeudi 24 avril 2014.

"Lorsque je suis parti la fenêtre était restée ouverte. Je lui laissais à manger et à boire et parfois je donnais une clef au voisin pour qu'il le sorte. Vous auriez voulu que je lui dise : je vais te faire piquer car ça m'embête de te laisser seul ?"

À son retour chez lui, le prévenu avait bien constaté une mare de sang sur le trottoir sous sa fenêtre mais n'avait entrepris aucune recherche de l'animal.

Dans ses excréments

Pour le procureur, cela ne fait aucun doute : le prévenu a laissé le chien sans nourriture et sans eau (ou trop peu) et dans ses excréments car personne ne pouvait lui permettre de se soulager. Aux questions, pourquoi le voisin ne venait-il plus et surtout pourquoi ne pas l'emmener chez son amie, il n'y aura pas de réponse.

Le mauvais maître est condamné à 90 jours-amendes à 5 euros et à une interdiction de détenir un animal durant 5 ans. "ça me paraît logique", a conclu l'homme sans émotion particulière.

