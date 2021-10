Alexine Grancher a une énergie débordante. À la fin de l'été 2016, elle ouvre sa boutique Rue Mademoiselle, en plein centre-ville de Rouen (Seine-Maritime). Moins de deux mois après, elle est élue présidente de l'Association des commerçants de la rue Saint Nicolas, et organisait une fête populaire dans ce quartier début décembre.

Initiative solidaire

Autre saison, autre initiative: avec l'arrivée du printemps, Alexine Grancher a voulu profiter de l'opération Dressing du Coeur, organisée par la Fédération Nationale de l'Habillement (FNH) pour participer à sa façon à une action solidaire. Le concept est simple: vous faites le tri dans votre armoire, et ce que vous ne mettez plus, vous l'apportez à la boutique Rue Mademoiselle. Emmaüs se charge de récupérer les dons à la fin de l'opération, vendredi 31 mars 2017.

Si elle ne vend que des vêtements et accessoires féminins, Alexine Grancher reprend pour les besoins de la collecte des vêtements homme, femme, enfant, les empilant soigneusement au fond de sa boutique en attendant le passage d'Emmaüs.

58 tonnes de vêtements collectées l'an passé

L'année dernière, la FNH avait ainsi collecté 58 tonnes de vêtements dans toute la France. Mais c'est la première fois qu'une boutique du centre-ville de Rouen participe à l'opération. "J'avais envie de donner aux Rouennais une occasion facile à saisir de donner leurs vêtements plutôt que de les laisser s'entasser dans leur penderie, ou même les jeter parfois, explique Alexine Grancher. Passer par Emmaüs, c'est leur donner une deuxième vie."

Une façon originale de vivre, deux semaines durant, sa passion pour le vêtement. "L'habillement, c'est une histoire de famille: ma mère et ma grand-mère avaient déjà une boutique, raconte Alexine Grancher. Pas de franchise, je suis indépendante et je choisis mes marques, en essayant de trouver des pépites!" Et pour vous remercier les généreux donateurs de l'opération Dressing du Coeur, un bon d'achat de 20€ est offert pour la boutique Rue Mademoiselle.

