Bayeux. Calvados : addiction au cannabis pour le surveillant du lycée

Mercredi 15 mars 2017, le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé un trentenaire pour consommation de cannabis en récidive. Ce qui a posé problème aux magistrats c'est qu'à cette époque, le prévenu occupait un poste de surveillant d'internat dans un lycée de la région.

Un casier judiciaire chargé

La présidente de l'audience s'étonne : "Vous travaillez au contact d'adolescents et vous avez un casier judiciaire loin d'être anodin. Ça interroge que des gens comme vous occupent ce genre d'emploi."

Le casier est de fait chargé et le prévenu a connu l'incarcération : mentions d'usage de stupéfiants et de vols en quantité... Pour exemple : il subtilise 25 cartouches de cigarettes lors d'un contrat intérimaire.

En ce qui concerne son emploi dans un lycée près de Bayeux (Calvados), le prévenu explique que le poste lui a été proposé par Pôle emploi et que son employeur ignorait son passé judiciaire.

De bonnes intentions

L'homme est depuis suivi en addictologie, ce qui fait dire à la procureure : "Il est assez repentant, avec de bonnes intentions, mais sans analyses biologiques il nous est difficile d'estimer l'ampleur de sa dépendance".

Il écope de 3 mois de prison avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Injonctions de soins et de travail lui sont faites.

