Sotteville-lès-Rouen. Une station service au gaz naturel, une première en Normandie

C'est une grande première en Normandie: une station-service alimentant les véhicules fonctionnant au gaz naturel, à l'empreinte carbone minime, vient d'ouvrir ses portes à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime).

Le manque d'infrastructure, un frein

À la tête de GN Drive, Laurent Martenat commercialise depuis quatre ans des véhicules fonctionnant au gaz naturel, "le seul carburant pour travailler avec un véhicule propre", vante-t-il. Sans dénigrer l'alternative véhicule électrique, il explique que ces deux modes d'alimentation sont complémentaires. "Pour les déplacements en ville, l'électrique fonctionne bien. Mais pour les activités de transport, il faut plus d'autonomie."

À Rouen, deux transporteurs ont déjà été séduits par l'aventure, convertissant une trentaine de véhicules au gaz. Mais si l'idée commence à faire son chemin, le concept bloquait sur un point: où faire le plein? "Il y avait une vraie demande d'installation, qui représente un investissement très lourd, raconte-t-il. Ce manque d'infrastructure peut être un vrai frein à l'achat du véhicule propre."

Un réseau à créer

Avec cette nouvelle station, où l'on fait le plein "dans le même temps que pour un véhicule essence" et pour moins cher, il espère convaincre de nouvelles sociétés de franchir le pas. Reste la question du prix d'achat des véhicules GNV, plus élevé que la moyenne. "Le surcoût est pourtant largement amorti sur la consommation de carburant", rassure le patron de GN Drive.

Aujourd'hui, on compte une trentaine de stations au gaz naturel en France. "Mais plus de 2 000 projets d'implantation sont déclarés", assure Laurent Martenat. D'ici fin 2017, il espère ouvrir au moins trois nouvelles stations, dont une au Havre (Seine-Maritime), à Rennes (Ille-et-Villaine) et peut-être à Caen (Calvados).

