Le-Havre. Le Havre : un gymnase teste la pile à combustible

L'installation a été inaugurée le jeudi 14 décembre 2017. Une pile à combustible a été installée dans le gymnase du Bois au coq au Havre (Seine-Maritime) par Grdf et le constructeur Viessmann. La pile à combustible a été mise en place en avril 2017. Elle fait partie des dix installations financées par Grdf pour tester cette technologie innovante de production d'énergie.

La pile à combustible remplace votre chaudière

La pile à combustible ressemble à une chaudière classique.

La pile à combustible remplace une chaudière traditionnelle. - Gilles Anthoine

Elle est alimentée par du gaz naturel. Ce dernier est converti en hydrogène qui réagit avec l'oxygène pour produire de l'électricité et de la chaleur. La pile à combustible permet donc d'alimenter un foyer en électricité et en chaleur (chauffage et eau). Écoutez Vincent Cornillon, ingénieur efficacité énergétique au sein de Grdf :

Une installation en test dans une maison près de Dieppe

Outre au Havre, la pile à combustible est également en test à Saint-Nicolas-d'Aliermont (près de Dieppe en Seine-Maritime). Elle a été installée dans une maison rénovée abritant une famille composée d'un couple et de deux enfants. En un an de fonctionnement, l'installation a permis de réduire de 80% la consommation d'électricité en augmentant seulement de 5 à 8% la consommation de gaz naturel.

Viessmann (constructeur allemand) est le seul à produire en Europe une chaudière, pile à combustible, accessible au grand public. Son coût reste encore un peu onéreux : comptez entre 10 et 15 000 euros.

