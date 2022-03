Cherbourg. Risques littoraux : des étudiants de Caen et Alençon travaillent avec la population de Cherbourg

Habitants de Cherbourg-en-Cotentin (Manche), avez-vous conscience des risques littoraux de votre commune ? Quelles idées avez-vous pour les réduire, à horizon 2100 ? Ce sont ces questions qui intéressent des étudiants de l'IUT d'Alençon et de l'antenne de Caen du Sciences Po Rennes. Pendant trois jours, du vendredi 10 au dimanche 12 mars 2017, ils sont en résidence sur la commune manchoise, dans le cadre d'un important projet d'études coordonné par l'IRD2 (Institut régional du développement durable).

Un projet sur plusieurs mois

Ces élèves de Carrières sociales option Gestion Urbaine (Alençon), et de Master Concertation et territoires en transition (Caen) ont d'abord effectué une enquête auprès de la population, au mois de décembre. "Il s'agissait de connaître leur perception des risques côtiers, qu'ils soient urbanistes, spécialistes ou habitants lambda" explique Chloé Michel, étudiante à Sciences Po.

Faire participer les habitants

Ce week-end, l'objectif est de déterminer des solutions possibles pour s'adapter à la montée des eaux, l'évolution des territoires, en faisant participer les habitants :

Chloé Michel Impossible de lire le son.

"On demande aux gens d'imaginer quelles mesures que la collectivité pourrait mettre en place à très long terme : des travaux, des modifications d'usage de lieu, etc, détaille Julien Crapet, professeur à Alençon, l'idée est de savoir comment la population réagit et qu'est-ce-qu'elle peut proposer" :

Julien Crapet Impossible de lire le son.

Les résultats de ces journées seront ensuite transmis à l'école d'architecture de Marne-La-Vallée (Seine-et-Marne) qui travaille sur les aménagements du futur. L'étude finale sera partagée lors d'une réunion publique, fin 2017.

Les animations gratuites du week-end

Vendredi 10 mars - 17h à 20h

Atelier " back-casting " ouvert à tous sur le thème des risques littoraux – Littoral et danger(s) : imaginez-vous dans 30 ans, quelles possibilités pour Cherbourg-en-Cotentin ? Venez échanger, vous projeter dans l'avenir, réfléchir sur la thématique du littoral et des risques. Bâtiment des services techniques - 2 quai de Caligny – salle en rez-de-chaussée

Samedi 11 mars

10h à 17h : exposition "Notre littoral pour demain". Maquettes, photographies, supports scientifiques, ateliers pour les enfants. Retours sur l'enquête menée du 9 au 12 décembre auprès de la population. Centre commercial Les Eléis.

10h30 à 12h : balade commentée par Henri Strenaer (secrétaire du conseil de quartier), avenue de Paris. Rendez-vous devant le cinéma Odéon à 10h30.

Les étudiants assureront une permanence vendredi 10 mars de 14h à 19h puis samedi 11 et dimanche 12 mars de 10h à 19h, au 2 quai de Caligny. Il est possible de venir les rencontrer sur place.

