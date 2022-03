Briouze. The Noface et The Inspector Cluzo au festival Art Sonic 2017

Les fans de Skip The Use se doutaient bien qu'ils n'arrêteraient pas la musique comme ça! Les anciens membres du groupe, séparés du chanteur Mat Bastard depuis fin 2016, se lancent dans un nouveau projet: The NoFace… Pas d'interview pour le moment, le mystère reste donc entier. Un mystère que les anciens membres de Skip The Use se plaisent à cultiver, en promettant juste une chose: Une nouvelle aventure intensément rock! Leur premier album sort cet automne 2017.

The Inspector Cluzo (TIC) c'est 800 dates dans 44 pays en 8 ans… sûrement un des groupes français qui tourne le plus à l'international et ce en totale indépendance. Musicalement, The Inspector Cluzo fait un mélange de rock et de funk, qui pourrait faire penser à la rencontre entre Rage Against the Machine et des Jackson 5, ou d'AC/DC et de Curtis Mayfield.

The Noface et The Inspector Cluzo sur scène au festival Art Sonic à Briouze (Orne) le 22 juillet 2017.

