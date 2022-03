Caen. Bonne table. L'Atelier, place Saint-Sauveur à Caen

Sur la place Saint-Sauveur à Caen (Calvados), l'Atelier n'est désormais plus uniquement un bar. Grand bien lui en fasse, tant le déjeuner pris sur place nous a séduits. Certes la carte est restreinte, mais la fraîcheur des produits est au rendez-vous. C'est bien là l'essentiel.

La carte change tous les jours

Chaque jour, la maison propose une ardoise différente. En entrée, j'ai opté pour la brandade de poisson, bien équilibrée, avec une petite salade. Elle était accompagnée, au menu ce jour-là, d'une terrine du boucher, d'un oeuf cocotte aux Pont-l'Evêque avec ses poireaux et d'une tourte au boeuf.

La suite fut tout aussi agréable. J'ai choisi le parmentier de saumon et ses poireaux, parmi les propositions du jour: rôti de porc en croûte, millefeuille de poulet avec ses aubergines et cheesburger. La formule entrée-plat ou plat-dessert est fixée à 13,80 €, et il est facile de se laisser tenter par un vin au verre. Et il devient alors fort agréable de se restaurer dans un bar : la carte étant bien fournie dans ce domaine. Côté dessert, les fruits exotiques étaient à la fête avec une banane flambée et un carpaccio d'ananas.

Compte tenu de la petite taille du restaurant, il est conseillé de réserver en amont. Certains en apprécieront le côté intimiste. Vivement les beaux jours pour manger en terrasse sur la plus emblématique des places de Caen.

Pratique. 1 place Saint-Sauveur à Caen. Tél. 02 31 86 37 41. Le restaurant de l'Atelier est ouvert du mardi au samedi, midi et soir.

