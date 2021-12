Caen. La bonne table de Caen : Le bistrot du Palais

Situé à quelques pas de la place Saint-Sauveur et juste à côté de l'ancien Palais de justice, Le Bistrot du Palais est une brasserie vivante et familiale. Sur les murs, des mots laissés par des clients satisfaits et des photos de groupes de jazz qui se produisent dans le restaurant tous les vendredis soir.

Sur la carte, des hamburgers, tartares et grosses salades maison mais également une formule pour le midi à 12,90€. Sur celle-ci, une généreuse potée à base de chou, carotte, saucisse tout était présent dans ce plat réconfortant parfait pour la saison mais aussi une non moins copieuse part de tarte chaude aux légumes accompagnée de pommes de terre et de salade verte. Le dessert compris dans la formule est un café gourmand qui n'en avait pas que le nom. Part de gâteau au chocolat, panacotta et flan, pour terminer ce repas digne d'une bonne brasserie.

Les serveurs étaient souriants et rapides ce qui n'est jamais un tort. On vous conseille néanmoins de réserver à l'heure du déjeuner tant la salle est vite remplie.

Petite touche artistique supplémentaire, tous les vendredis à 20 heures, Le Bistrot du Palais accueille un concert de jazz. Amateurs de cuisine copieuse et généreuse et de Jazz, cet endroit est fait pour vous.

Pratique : Le Bistrot du Palais, 2, rue Guillaume le Conquérant, 14000 Caen. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à minuit et le samedi de 8h à 18h30. 02 31 85 44 54

