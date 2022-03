Cette tournée, intitulée "Down and dirty European Tour", comporte 5 dates françaises et marque les 20 ans de la sortie du 1er album des "Children Of Bodom". Les Finlandais ont en effet construit leur notoriété par leur savante maîtrise des harmonies du "symphonic metal" et par leur non moins original sens de l'humour.

Influences métal

"Children Of Bodom" prendra d'assaut le Cargö par une déferlante de riffs et présentera les titres qui ont fait sa notoriété. Le groupe, coutumier des festivals, est une valeur sûre de la scène métal.

Le trio rock-métal "Forever Still", originaire du Danemark, mené par la chanteuse Maja Shining, est annoncé en première partie aux côtés d'Oni, groupe de métal progressif qui ne cesse de monter.

Pratique. Mardi 14 mars à 20h30 au Cargö. Tarifs: de 21 à 27€. Tél. 02 31 86 79 31

A LIRE AUSSI.

Musique: le métal, un exutoire dans une Birmanie conservatrice

13-Novembre: un an après des commémorations sobres

Face au mur, entre le Mexique et les Etats-Unis

Les forces irakiennes sont entrées dans Mossoul