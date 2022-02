Michel Boudin, qui a comparu mercredi 1er mars 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados), vient juste de fêter ses 20 ans. Pourtant, son parcours judiciaire est déjà bien garni et il a connu l'incarcération.

"C'était juste pour faire 500 mètres"

A Saint-Sever, vendredi 7 octobre 2016, lors d'un contrôle routier, le prévenu déclare ne pas avoir de permis et avoir emprunté la voiture de sa soeur : "C'était juste pour faire 500 mètres", précise-t-il. Son casier judiciaire témoigne d'outrage, d'agression sexuelle, de violence, de menace de mort avec arme et de consommation de stupéfiants. "Vous sortez en juin et vous recommencez vos délits en septembre", constate la présidente.

La procureure déclare qu'au vu de son casier judiciaire, le prévenu encourt une peine de prison ferme mais qu'il ne le réalise pas. Un an de prison ferme est donc requis.

"Vous me ramenez toujours à mon casier !"

Le jeune homme s'insurge : "Conduire sans permis n'a rien à voir avec l'autre peine ! Vous me ramenez toujours à mon casier !" "Vous voulez que je vous le mette sous le nez ? s'emporte la présidente. Vous avez un an ferme au-dessus de la tête pour agression sexuelle !" Michel Boudin écope de trois mois de prison ferme (un mois assorti de deux mois de révocation de sursis).

"Alors, il me faut un bracelet électronique car moi j'ai un stage de prévu !" "C'est au juge d'application des peines d'en prendre la décision", conclut la présidente.

A LIRE AUSSI.

Caen : un curieux tandem de dealers jugés en comparution immédiate

Le père violent tabasse sa fille de 14 ans : "Mon père a dit qu'il voulait me tuer"

Normandie : "je fais appel ou je me suicide !", déclare le prévenu à la barre

Calvados : un homme condamné pour injures raciales à Caen