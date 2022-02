Fabian Fesselier se lance dans la course, ou plutôt la marche, aux Jeux olympiques en présentant mardi 28 février 2017 son association "2F Performance", chargée de l'aider. Cet étudiant de 22 ans en Master management du sport à l'université de Caen (Calvados) possède un bon palmarès chez les jeunes avec deux titres de champion de France sur 20 km. C'est pourtant dans l'autre catégorie de marche athlétique, le 50 km que Fabian croit le plus en son potentiel. "Les chronos à atteindre pour se qualifier aux grandes compétitions sont plus abordables sur 50 km, et je pense que mes aptitudes physiques correspondent plus à cette catégorie", explique le jeune homme.



Un staff complet, expérimenté et familial !

Conscient que son objectif des Jeux ne sera pas atteint sans le travail, Fabian s'est entouré d'un entraîneur et d'un conseiller qui ont marqué l'histoire de la marche en France avec sept participations olympiques et 40 titres de champions de France à eux deux : Gérard Lelièvre et Martial Fesselier, qui n'est autre que son père ! La première étape du long parcours qui l'attend à présent est le championnat de France à la Roche-sur-Yon (Vendée) dimanche 12 mars. "Mon objectif cette saison est de franchir la barre des 4h10 sur 50km, j'espère y arriver dès le premier championnat."

