Trois matchs, c'est ce qu'il reste à Mondeville (Calvados) pour chiper la cinquième place à Bourges et obtenir ainsi le meilleur adversaire possible en play-offs. Ça commence samedi 4 mars 2017 (20h) face au Hainaut Basket, à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), équipe actuellement huitième, à la lutte de son côté avec Nice pour une place en play-offs. "On a un meilleur calendrier que Bourges car un seul match s'annonce comme vraiment difficile pour nous, c'est le déplacement à Charleville", analyse la meneuse de l'USOM, Lisa Berkani.

Égalité, mais une meilleure différence de points pour Bourges

À l'heure actuelle, Mondeville et Bourges sont à égalité de points au classement (30), mais les multiples championnes de France ont l'avantage du fait d'une différence en leur faveur de de 102 points, pratiquement impossible à rattraper pour l'USOM. Les Normandes devront donc gagner plus de matchs que les Berruyères pour espérer passer devant. Avantage : "Elles ont beaucoup plus de pression que nous du fait de leurs objectifs bien plus élevés que nous." La fin de saison s'annonce haletante pour Mondeville.

