Depuis 5 ans, les Ouistrehamais ont pris l'habitude de fréquenter les allées du Salon du Livre d'occasion "Des Mots plein la Grange". Conjuguant passion des livres et solidarité, le salon a en effet su se créer une identité bien propre à lui.

Des livres et des artistes

Durant ces deux jours, pas moins de 15 000 titres sont proposés à la vente : ouvrages rares et anciens ainsi que de nombreux livres d'occasion se disputent ainsi les faveurs des collectionneurs et des lecteurs.

Des artistes ont accepté de s'associer à la 5e édition du salon. Charlotte Noyelle présentera une exposition de laques sur bois et de photographies et animera un atelier sur le thème de la lecture et de la solidarité. Des auteurs seront par ailleurs présents pour dédicacer leurs ouvrages : vous pourrez ainsi rencontrer Scholastique Mukasonga, lauréate en 2012 du prix Renaudot pour "Notre-Dame du Nil", la poétesse Tita Reut ou encore le jeune auteur spécialisé dans le fantastique, Fabien Saint Val.

Identité solidaire

Les livres du salon sont vendus au profit de l'Épicerie Sociale de Ouistreham animée par le "Secours Libre" dont les 20 ans seront célébrés durant ces deux jours littéraires.

L'inauguration du salon se fera le samedi 4 mars en présence de Laurent Stéfanini, ambassadeur de France auprès de l'Unesco. A noter également que la marraine de cette édition 2017 est la députée Nicole Ameline (Les Républicains).

Pratique. Les samedi 4 et dimanche 5 mars à la Grange aux Dîmes de Ouistreham. Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Inauguration à 18h le samedi. Gratuit.

