Rouen. Qui sont les fonctionnaires normands ?

À bien des égards, les fonctionnaires sont des employés comme les autres. Pour mieux comprendre les quelque 270 000 agents territoriaux qui travaillent dans la région, la préfète de région Normandie, Nicole Klein, a commandé des études à l'Insee Normandie. Des études visant à comprendre qui sont ces agents, où ils vivent, où ils travaillent et comment ils se déplacent entre les deux.

Un emploi sur cinq dans la fonction publique

Pour répondre à ces questions, l'Insee a produit une série de trois études depuis le mois de juin 2016. La première a permis de déterminer que la Région compte précisément 270 300 agents publics, ce qui signifie qu'un emploi sur cinq en Normandie est un emploi public. Ces postes sont en grande partie centralisés dans le Calvados (22 %) et la Seine-Maritime (41 %) dans les grands centres urbains que sont Caen et Rouen.

La deuxième annonce que 66 500 agents de la fonction publique cesseront leur activité d'ici 10 ans dans la région, soit un agent sur quatre. En moyenne, ce sont donc 6 600 agents qui devraient cesser leur activité chaque année, de 5 000 en 2017 jusqu'à 8 000 personnes en 2026. Ce sont les agents de catégorie C qui devraient être les plus concernés. Ces statistiques permettent à la préfète et à ses services d'identifier les manques pour définir les axes de sa politique de ressources humaines.

Peu de déplacements entre Caen et Rouen

Enfin, la dernière étude se penche sur les trajets effectués entre le domicile et le travail. Celle-ci révèle que 19 % des agents font des trajets de plus de 30 minutes, principalement parce que l'emploi est concentré dans les grandes villes alors que les domiciles sont éparpillés sur le territoire. L'étude révèle également que moins de 100 agents font chaque jour des déplacements entre Caen et Rouen, tandis que 6 000 autres travaillent en Normandie mais vivent en dehors, principalement dans les bassins de vie de Paris et du Mans.

