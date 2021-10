Le championnat d'Europe de foot des moins de 19 ans débute dimanche

Un évènement européen débute dans notre région :

Le championnat d?Europe de football des moins de 19 ans ; il met en compétition l?Espagne, l?Italie, la Grande Bretagne, les Pays Bas, l?Autriche, le Portugal, la Croatie, et la France.



C?est donc : la Basse-Normandie qui a l?honneur d?accueillir la compétition : elle débute dimanche, avec la rencontre France-Pays Bas : match d?ouverture au stade d?Ornano à Caen,

Egalement à l'affiche, dimanche: Italie-Portugal, Croatie-Espagne, et : Autriche-Angleterre, à 18h, à Flers. Match retransmis sur Eurosport.



Et toujours à Flers, le stade du Hazé, accueillera France/ Autriche : mercredi prochain à 16h.

Invitations gratuites à gagner en écoutant Normandie FM.

