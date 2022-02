Mondeville. Calvados : l'automobiliste roulait trop lentement

Un automobiliste conduisant à vive allure s'agace de la lenteur d'un autre et le double en faisant crisser ses pneus. L'autre lui fait signe qu'il est dangereux. De là tout s'envenime et les événements vaudront à l'homme pressé une comparution devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mercredi 22 février 2017.

Il brise à coups de poing la vitre arrière

Il est minuit ce samedi 28 mai 2016. A Mondeville, un homme roule tranquillement avec à son bord sa femme enceinte de 5 mois et son enfant de trois ans. Un véhicule arrivant à vive allure le colle de prés et au rond point le dépasse vivement sur la gauche. L'homme lui fait signe qu'il conduit de façon dangereuse ce qui semble fortement déplaire à l'individu car, faisant le tour du rond point, il revient à son niveau et le dépasse pour lui bloquer le passage.

Cette manoeuvre oblige le conducteur à se rabattre pour l'éviter. Ainsi il accroche une autre voiture.

Le chauffard s'approche et assène un coup de poing dans la vitre arrière qui se brise. Suite à quoi il repart.

Trois condamnations pour délits routiers

"Il roulait à 30km/h, se justifie le prévenu à la barre, c'était agaçant. J'ai voulu m'expliquer avec lui, c'est pour ça que j'ai tapé dans la vitre. Je ne pensais pas qu'elle casserait, je ne me suis même pas blessé !" L'individu a déjà été condamné à trois reprises pour délits routiers et même effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Trois mille euros de dommages et intérêts sollicités

Les victimes sollicitent 1000 euros de préjudice matériel et 2000 euros de préjudice moral. "c'est abusé" estime le prévenu, ne prenant manifestement pas en compte la peur ressentie. Le procureur quant à lui requiert 650 euros d'amende et une suspension de permis. Il insiste sur cette réaction disproportionnée qui aurait pu avoir des conséquences gravissimes.

La défense plaide que son client a absolument besoin de son permis pour travailler car il est forain. Elle ajoute que la victime a été indemnisée par sa compagnie d'assurance et ne peut solliciter deux fois réparation pour le préjudicie matériel.

Le conducteur pressé écope de 650 euros d'amende et d'une suspension de permis de 4 mois. S'y ajoute 161 euros de préjudice matériel et 700 euros de préjudice moral.

