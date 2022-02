Gil Alma présente son one-man-show La vie est belle, pour la première fois à Rouen (Seine-Maritime) au Théâtre à l'Ouest. Un spectacle inspiré par les petits tracas de la vie quotidienne.

Un homme de scène

Connu du grand public pour son rôle dans le programme court de TF1 Nos chers voisins, Gil Alma n'a jamais renoncé à la scène malgré ses fréquentes apparitions à la TV ou au cinéma. "J'ai toujours autant de plaisir à renouer avec le public, affirme-t-il. C'est par la scène que j'ai commencé et je reste un homme de scène.

C'est mon troisième one-man-show. Au théâtre, il n'y a pas de faux-pas possible. Le rapport au public est frontal, on se met vraiment en danger. Mais parvenir à séduire une salle et à faire rire est vraiment jouissif."

Une tranche de vie

Gil Alma raconte avec simplicité sa vie de famille. À 36 ans, il est père de deux garçons et marié à une métisse. De l'organisation du mariage au casting de nounou, c'est une véritable tranche de vie qu'il livre sur scène. "Bien entendu, c'est un spectacle très personnel, confie-t-il. J'y dévoile mes complexes, mes ambitions, mes débuts professionnels chaotiques et ma vie quotidienne.

Il y a un vrai fil conducteur, mais j'ouvre de nombreuses parenthèses: en mettant en scène un casting de nounou ou encore en appliquant les cascades cinématographiques de Tom Cruise à la vie réelle… C'est un spectacle familial, insiste Gil Alma. Même si je parle parfois de la vie très intime du couple, je ne suis jamais grossier."

Autodérision

Gil n'hésite d'ailleurs pas à exhumer un passé peu glorieux. Il rappelle par exemple qu'il a commencé sa carrière professionnelle comme poissonnier avant de faire sa première apparition sur le petit écran pour une publicité de boudin.

"Ce que les gens apprécient généralement, c'est mon accessibilité. Je lutte contre l'image de l'acteur à l'ego surdimensionné". Et pour preuve, le comédien reste systématiquement après le spectacle pour se prêter au jeu des dédicaces et des photos avec son public.

Pratique. Samedi 4 mars à 17h et 20h. Théâtre à l'Ouest à Rouen. 20€. www.billetweb.fr

