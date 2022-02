La compagnie havraise Akté vient de donner naissance à une mise en scène étonnante de l'oeuvre de Marivaux, L'Île des esclaves, à découvrir au Théâtre des deux rives à Rouen (Seine-Maritime) du mardi 7 au samedi 11 mars 2017.

Échoués sur une île, maîtres et esclaves sont contraints d'échanger leurs rôles. Cette comédie en un acte, originale par sa forme, pose la question du pouvoir et de ses perversions: comment changer une société sans que les opprimés reproduisent le schéma des oppresseurs? La metteure en scène Anne-Sophie Pauchet répond à nos questions.

Pourquoi avoir choisi cette pièce de Marivaux?

"J'avais travaillé il y a quelques années L'île des esclaves en atelier et j'avais été surprise de constater les résonances qui pouvaient s'établir entre le sujet et l'actualité. À l'époque, il s'agissait de la révolution tunisienne mais, six ans après, on peut y voir d'autres collisions avec l'actualité.

Sous couvert de comédie, c'est une pièce très politique. Pour moi le théâtre doit poser des questions, sans forcément fournir des réponses. Il doit nous permettre d'ouvrir nos champs de réflexion."

Quel regard une compagnie privilégiant le théâtre contemporain pose sur cette oeuvre classique?

"Nous respectons scrupuleusement la langue de Marivaux, mais j'ai pris le parti de donner une dimension très moderne à l'île dans laquelle se passe l'intrigue. C'est un espace indéfini chez Marivaux: une utopie au sens propre, c'est-à-dire un espace qui n'existe pas.

Nous avons travaillé avec l'image vidéo. L'île est un lieu clôt et constamment surveillé par des caméras. Les moniteurs TV sur scènes dessinent un espace évolutif. Ils fournissent des ambiances colorées ou retransmettent en direct une partie du jeu des acteurs par un effet miroir."

Deux musiciens sont sur scène en permanence? Quelle importance donnez-vous à la musique?

"Pour moi, la musique insuffle rythme et respiration. Elle accompagne véritablement la narration et permet de raconter ce que le texte ne dit pas. La musique est tout à fait moderne.

Elle est interprétée par un duo. Si ces musiciens sont sur scène, c'est parce qu'ils incarnent les habitants de l'île. Ils sont également présents pour nous donner le sentiment d'une communauté".

Pratique. Du 7 au 11 mars. Théâtre des deux rives à Rouen. 9 à 14€. www.cdn-normandierouen.fr

