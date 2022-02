Aunay-sur-Odon. Calvados Huit mois fermes pour conduite alcoolisée en récidive

Bruno Marineche a comparu mercredi 15 février 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Pas moins de cinq infractions sont reprochées à ce quinquagénaire : vitesse excessive, conduite à gauche, refus d'obtempérer, conduite alcoolisée et sans papiers.

Deux discours contradictoires

À la vue des gendarmes, l'homme accélère. Sa conduite est dangereuse, la route étant sinueuse et glissante. De plus, il n'hésite pas à négocier ses virages complètement à gauche. Gyrophare, sirène et...porte-voix le somment de s'arrêter. Ce qu'il fera trois kilomètres plus loin.

À la barre :"Ils ne m'ont pas contraint à m'arrêter, je l'ai fait de moi-même et pas au bout de plusieurs kilomètres !" A ce moment :"J'ai voulu me barrer pour ne pas être contrôlé. Je ne vais pas vous laisser me baiser ! Je m'appelle Bruno !" A la barre : "Ils m'ont maltraité alors j'ai dit n'importe quoi..."

Colère du frère

À cause de l'alcool, le prévenu a déjà connu le monde carcéral. Soigné pour cette dépendance, il replonge lorsque sa compagne le quitte. Le véhicule appartient à son frère qui indique : "Il vit avec une bouteille à la bouche ! Je voulais l'embaucher mais il a tout gâché !"

Prison ferme

Huit mois de prison ferme sont requis ainsi que 430 euros de contraventions. La procureure rappelle " Que ce soient 10 mètres ou 500 mètres, si on ne s'arrête pas après une sommation, c'est un refus d'obtempérer !"

L'homme écope donc de 8 mois de prison ferme aménageables (4 mois ajoutés à la révocation d'un sursis de 4 mois) ainsi qu'à 280 euros de contraventions. Son permis de conduire est annulé. Il ne pourra pas le repasser avant 8 mois.

