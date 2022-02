Caen. Retrouvez Corson lors du prochain Tendance Live au Zénith de Caen

Natif de l'est de la France, Corson se passionne très jeune pour la musique. En 2010 il rencontre son producteur et enregistre un premier album dont les tubes " Raise Me Up " et " Loud " font de lui le 2ème artiste français le plus diffusé en radio en 2014.

Le nouvel album de Corson sortira au printemps. Dans cet opus, il marie subtilement l'electro et la pop

" La fille de Copenhague " est le nouveau single extrait de ce nouvel opus un clin d'oeil au Danemark où il a composé une partie de son album. Un titre inspiré et aérien porté par des arrangements symphoniques dont Corson a le secret. Une invitation au voyage qui sonne comme un hymne aux amours manqués!